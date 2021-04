Debat: Hvorfor kan vi ikke få cykelvenlig asfalt?

Desværre vælger Lyngby-Taarbæk Kommune de fleste steder at erstatte god jævn asfalt med en ny form for belægning, hvor man nøjes med et tyndt lag asfalt, og så tromler en masse små sten ned i den nye asfalt.

Umiddelbart vil man forvente, at samfundet fremadrettet vil arbejde for at forbedre forhold for cyklister, og så er det deprimerende at opleve, at her i Lyngby Taarbæk (og desværre også andre steder), så gør de offentlige myndigheder det stik modsatte.