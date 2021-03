Debat: Hvorfor har vi hverken Porcelænsvej eller Ib Schønbergs Vej i Lyngby?

Af Paul K. Jeppesen, kandidat for Radikale til kommunalvalget 2021

At finde på gode vejnavne udløser mange diskussioner. Både blandt politikere og borgere. Det så vi senest med forslaget om at omdøbe en vej til Scaveniusvej og forslaget til navngivning af nye veje efter tidligere borgmestre. Formålet var at styrke bevidstheden om det lokale.