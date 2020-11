Artiklen: Debat: Hvorfor har de letbane-glade politikere ikke modet til at indrømme, at de har taget fejl?

Debat: Hvorfor har de letbane-glade politikere ikke modet til at indrømme, at de har taget fejl?

I denne uge kunne man læse at tidsplanen for det plagsomme letbaneprojekt skrider. Åbningen af viadukten ved Buddingevej er udsat flere måneder og åbner tidligst i begyndelsen af næste år.

Hele Lyngby Vest og omegn er således nødsaget til at sige farvel til Lyngbys handelsliv og bliver henvist til at foretage sine daglige gøremål i andre byer.

Det er mig ingen overraskelse, at etableringen af letbanen bliver dyrere og mere plagsom end først antaget, sådan plejer det at gå med den slags projekter. Men ekstraregningen kommer oven i det Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, over for DRs Detektor kalder for "en exceptionel dårlig investering".

Det, der undrer mig, er, hvorfor de letbaneglade politikere i byrådet, ikke har modet til at indrømme de har taget fejl, når alt empiri viser de er helt galt på den. Det er jeg sikker på borgerne vil have mere respekt for, end at de hårdnakket holder fast og stædigt styrer mod afgrunden. Politikerne bør i stedet arbejde for en moderne busløsning eller det nogen kalder en letbane på gummihjul. Det har vist sig at være en succes i flere andre lande - lad det også blive en succes hos os.