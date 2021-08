Debat: Hvorfor blev vores inspirerende lærer fyret?

Det undrede mig ikke, at vores engelskhold i Rustenborghuset på grund af det lave deltagerantal ikke kunne opretholdes i en ny sæson, men da det gik op for mig, at vores søde og inspirerende lærer gennem mange år var blevet afskediget med begrundelsen, at "hovedparten af deltagerne har givet udtryk for, at det er ved tiden at få en ny underviser", blev jeg meget overrasket.