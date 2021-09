Debat: Hvordan prioriterer partierne støjen?

Der har været en lang række af artikler om vejstøjen, og derudover været enkelte tilkendegivelser senest fra bl.a. venstre og fra KV21 Vores kommune-LTK i "Det grønne område", men det har fortsat ikke udmøntet sig i noget konkret. Specielt Lyngby omfartsvej, et pænere ord for en motorvej, der løber igennem et tæt bebygget område, burde have politikernes interesse. Helsingørmotorvejen ser ud til at få statslige midler, der forhåbentlig kan hjælpe på denne strækning.

Faktum er, at det ikke ser ud til, at hastigheden på vejen kan sættes ned (Nordsjællands politi modsætter dig denne løsning). Ej heller ønsker staten at overtage vejen, så det er kommunen, der må løfte opgaven. Et andet faktum er, at støjen på denne vej er stigende, og at man næppe havde kunne slippe afsted med det mangelfulde støjværn, der i dag er opsat, hvis vejen skulle bygges på ny. Jeg har forespurgt kommunens embedsfolk og så vidt, jeg kan forstå anderkendes problemet bredt både blandt partierne og blandt kommunens embedsfolk. Den gode vilje løser jo desværre ikke alene problemet og det er her, det halter. Dog skal det siges, at kommunen vist er indstillet på at lægge støjdæmpende asfalt på i hvert fald noget af vejstrækningen. Et egentlig støjværn derimod, synes at have lange udsigter og der er i budgettet for de næste 5 år ikke afsat midler til dette.