Foto: Lars Schmidt

Debat: Hvordan fører vi grøn valgkamp - med valgplakater?

Det Grønne Område - 15. maj 2021 kl. 18:30 Af Gitte Kjær-Westermann, M-KB, spidskandidat for Radikale Venstre Kontakt redaktionen

DEBAT Nu varer det ikke længe, før nogen af os igen skal op og hænge i lygtepælene. Hvordan forsvare det i en tid, hvor vi virkelig skal tænke miljø og klima ind i alle vores beslutninger? Valgplakater belaster klimaet både i produktionen og forbrændingen, og er lavet af et blandingsprodukt af papir og plast, som ikke kan genanvendes.

I Radikale Venstre håber vi at have fundet en løsning . Vi investerer i år i fossilfrie craddle-to-craddle karton valgplakater. Den slags udbydes nu, og vi har testet dem. Vi har ladet en sådan hænge i en baghave i små to måneder - mere end en dobbelt valgkamp. Den har været udsat for regn, sne og slud, temperatursvingninger fra minus 20 til plus 15 grader og stiv kuling med vindstød af stormstyrke. Hullerne blev mod anbefalingen sat forskudt, så kartonet kunne blive presset mest muligt. Undervejs væltede opsætningen, så plakaten røg en tur i sneen. Resultatet: plakaten klarede strabadserne overraskende godt.

Plakaten (tryk, lim og plade) er Craddle-to-craddle certificeret, Svanemærket, FSC-mærket, 100% fossilfri og 100% CO2-neutral. Den efterlader ingen uønskede kemikalier og efter brug kan den bortskaffes som almindeligt karton/papir, der er 100% bionedbrydeligt og fuldt genanvendeligt. Så kan det vist ikke blive ret meget bedre.

Nogen borgere vil nok spørge: kunne vi dog ikke bare lade være med at hænge alle de plakater op? De fylder, de forstyrrer, de sviner, og kønne er de jo heller ikke nødvendigvis. Måske, men alle undersøgelser viser, at valgplakater har en effekt. Så det ville nok kræve en fælles politisk beslutning på landsplan at droppe dem helt. Den tror jeg ikke bliver nem at få i hus. Vi er ikke dem, der har flest plakater, men nogen har vi. For os handler bæredygtighed om at tilpasse forbruget og sørge for, at aktivitet foregår med respekt for naturen og de ressourcer, vi har til rådighed. Derfor går vi gerne forrest med dette i vores valgkamp.

Genbrug af plader fra tidligere er naturligvis også bæredygtigt. Det skal man jo bare gøre så meget man kan, hvis man ellers er så heldig ikke at ændre udseende over årene. Så anbefalingen her handler udelukkende om nye tryk. Det er bare om at komme i gang.