Debat: Hvor står Venstre i dag i spørgsmålet om letbanen?

I tilfældet letbanen har Venstre fra starten været det mystiske dyr på savannen. Som det eneste borgerlige parti i kommunen er Venstre tilhænger af letbanen hele vejen, og Venstre er i hele processen det mest letbanebegejstrede parti i kommunen. De øvrige borgerlige partier er - efter Dansk Folkeparti op til KV-17 kom meget sent til festen - modstander af letbanen. Hos LA har modstanden imod letbanen fra starten været en hjertesag for os - b.la. foreslog vi i 2014 en folkeafstemning om letbanen, men blev stemt ned af en alliance bestående b.la. af netop Venstre og Dansk Folkeparti. Der er altså på ingen måde tale om en naturgiven borgerlig mærkesag. Nu ved vi, at dele af baglandet er mere forbeholdne, og måske letbane-begejstringen primært har været drevet frem af Søren P. Rasmussen? Rasmussen er som bekendt fortid nu, og - efter en mellemstation - er Venstres lokale frontfigur nu Christine Dal. Hvad Dal mener om letbanen er dog ikke offentligt kendt. Og hvorfor er det så vigtig viden? Det må forventes, at en V-spidskandidat har en holdning til det største infrastrukturprojekt i kommunens historie, og hvis der er en selvransagelse hos Venstre så skylder de, mest af alt dem selv, at sige det højt. Af den lokalpolitiske debat fremgår det tydeligt, at det vil have vælgernes interesse, og hvis Venstre tager et opgør med fortidens synder, vil det desuden kunne forbedre det fremtidige borgerlige samarbejde og sammenhold. Spørgsmålet er stillet, og jeg ser frem til svaret.