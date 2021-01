Debat: Hvor skal vi parkere?

Som mangeårig skatteborger (jeg er også født og opvokset) i kommunen, vil jeg gerne have svar på, hvor politikere og letbaneentusiaster nu mener, at jeg skal parkere min bil, nu hvor anlægsarbejdet til letbanen har nedlagt alle parkeringspladser på Buddingevej.

Der må være nogen fra det snævre flertal, der stemte for letbanen, der har gjort sig nogle tanker om det kaos, vi som borgere i kommunen udsættes for?

Jeg plejer at parkere ud for min bolig på Fort Allé, men parkeringspladserne er nu optaget af alle andre end os beboere, forståeligt nok, for hvad skal de stakkels bilejere ellers gøre.

Selv om parkeringspladser ikke er lige så pæne, som græsrabatter mm. håber jeg, at de ansvarlige for letbanen hurtigst muligt vil sætte sig for at løse dette problem og etablere parkering, så ikke alle skatteborgere/bilejere flygter fra kommunen.