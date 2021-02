Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvor har Konservative og kommunalbestyrelsen været de sidste otte år? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvor har Konservative og kommunalbestyrelsen været de sidste otte år?

Det Grønne Område - 20. februar 2021 kl. 18:18 Af Lars Bisgaard, spidskandidat for VORES kommune - LTK Kontakt redaktionen

De konservative nedlagde veto mod en dispensation for bygning 112 ved DTU. Om det er relevant, er ikke grundlaget for denne artikel. Men man undres over, at det veto falder i et valgår? Det man skal spørge sig selv om er, hvor har de konservative og kommunalbestyrelsen været de sidste 8 år? Det var måske her de skulle have nedlagt veto i andre byggesager?

VORES kommune-LTK ønsker at indføre en standard proces for Kommunalbestyrelsen, at når der skal gives tilladelse til bygninger på over 1.000 kvm, så skal bestyrelsen/udvalgene ud at se grunden, med byggeplanen i hånd, og vurdere konsekvenserne af byggeriet.

Hvorfor denne proces?

Lad os tage Andersen & Martini grunden, på Lyngby Hovedgade, som eksempel.

2 ting falder i øjnene og kunne måske været opfanget og løst, inden tilladelsen blev givet, hvis man havde været "On-site" og besigtiget omgivelserne.

Den første ting er: Hvordan skal Føtex og Netto modtage sine vare?

Det gør de typisk på store sættevogne, som er op til 16,5 meter lange. Vareindleveringen er placeret i det hjørne, længst væk fra Lyngby Hovedgade og med tilkørsel via Gyldendalsvej, en smal vej med indkørsel fra Lyngby Hovedgade. Kigger man længere nede af vejen, bliver Gyldendalsvej kun smallere og slår et knæk, lige ved vareindleveringen. Hvordan havde man tænkt sig, at sættevognene skulle vende på denne smalle vej? Der er 2 muligheder. Et er at fjerne, de i forvejen få, parkeringspladser på Gyldendalsvej. Den anden mulighed er at sættevognene, stopper trafikken på Lyngby Hovedgade, for så at bakke ned ad Gyldendalsvej. Spændende at se hvordan det går.

Den anden sag, man kunne opdage ved et "on-site" besøg er, at bygningen nord for grunden vil være i konstant skygge! Dette da den nye ejer søgte om dispensation til at bygge højere end dels den tidligere bebyggelse og dels højere end bygningen på Gyldendalsvej. Man kan argumentere, at det er en del af udviklingen, men øv for dem der før havde sol hele dagen, og pludselig skal leve i skygge.

Lad os lære af historien og blive bedre i fremtiden. Kommunalbestyrelsen skal ikke være bange for at komme ud af sin rådhusboble og træffe beslutninger og dispensationer på fakta, frem for tegninger og formodninger.

Det er god lokalpolitik for borgerne.