Foto: Hovedstadens Letbane

Debat: Hvor er ambitionerne for letbanen?

Det Grønne Område - 30. april 2021 kl. 05:00 Af Lars Bisgaard, spidskandidat, VORES kommune-LTK, KV21 Kontakt redaktionen

Et flertal i Trafikudvalget, kunne det ikke være brugt til, at sætte en undersøgelse i gang, omkring hvor meget det ville koste, at skifte fra tog til bus på Letbaneprojektet?

Borgmesterens nej til SF's ønske om, at undersøge mulighederne for, at deltage i en hurtigbus løsning på Ring 4, bringer minderne tilbage til skolegården.

Det er også derfor, at når folk spørger mig om, hvorfor jeg er med til at starte, en ny lokalliste - frem for at deltage i et eksisterende parti, så er det netop, for at undgå de evige bagud skurende beskyldninger og pegende finger. Jeg ønsker I stedet, at kunne fokusere på fremtiden, og hvad der er bedst for Lyngby-Taarbæk.

Beslutningerne skal tages for fremtiden - ikke for fortiden!

Ambitioner!

Jeg savner ambitioner fra begge sider af bordet, omkring en investering til langt over 1 milliard (De konservatives tal). En investering man tilsyneladende, hellere vil lade gå til grunde eller fremstå utilstrækkelig, af frygt for, at der peges fingre fra den anden side.

Stik fingrene i lommen og kig fremad. Der skal laves en ambitiøs strategi for samspillet mellem privat bilisme og offentlig transport. Ikke enten eller! En plan hvor parkering ved trafikale knudepunkter, i udkanten af et byområde, er sammenhængende med billig og hurtig transport til centrum. Dette med kort distance og få stop.

F.eks. et parkeringshus i krydset af Lundtoftegårdsvej og Klampenborgvej, som er et knudepunkt for både offentlig trafik og biler, hvor man kunne hoppe på letbanen eller en bus indtil byen eller videre. Hvorfor ikke lave rillespor hele vejen igennem Lyngby og til Fortunbyens station, så også busser (og ambulancer) kan stryge lige igennem byen uden om bilkøerne?

Men løsningerne skal være billige, tilgængelig og hurtige for forbrugeren, for som en bilist skrev på Facebook. Jeg vil hellere sidde i en varm bil og holde i kø, end fryse, mens jeg venter på en bus.

Og ja, alt dette vil koste penge. Men hvad er alternativet? Mere eller mindre trafikkaos?

Lad os turde være ambitiøse for fremtiden. Det er god trafik politik for Lyngby-Taarbæk.