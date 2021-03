www.fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Debat: Hvem tør vi stemme på?

Det Grønne Område - 19. marts 2021 kl. 15:00 Af Ole Klifoth, Borgevej 7, Kgs. Lyngby, på vegne af Stadiongruppen Kontakt redaktionen

Læs også: Lyngby Stadion kommer først i udbud engang til næste år

Borgmesteren og viceborgmesteren ser ud til at være for massivt byggeri i Lyngby. Men hvad tænker de andre 19 politikere, som kan vælges til kommunalbestyrelsen i november 2021?

De Radikale Venstre opstiller for eksempel Henrik Brade, som også sidder i bestyrelsen i sin egen grundejerforening i Åbrinken, begge steder med en grøn profil. Men samtidig er han sammen med Gitte Westermann enige om, at byen fortsat skal byfortættes, og at Idrætsbyen skal omdannes til et boligområde med 300 boliger + erhvervsbyggeri.

Venstres tidligere borgmester Søren P. Rasmussen, (nu hotelejer i Frankrig) var imod et sådant byggeri. Nu er Venstre, med Christine Dal i spidsen, pludselig fortaler for dette kæmpebyggeri. Hvad vil Venstre?

Inge Sandager er løsgænger og imod det massive byggeri, tror jeg.

Konservatives Ricard Sandbæk har i DGO haft overvejelser om, at det ikke vil være rigtigt at bygge nyt, når der i DBU er tale om, at der kun skal være to elite-stadions i Danmark, hvor LTK slet ikke er på tale. Superligafodbold i Lyngby har derfor kun brug for en træningsbane. Er det stadig tilfældet?

Tidligere højtpositionerede i forvaltninger i andre kommuner mener tilsyneladende det samme.

Enhedslisten, som hidtil har forsøgt at gøre indsigelse imod det planlagte boligbyggeriet i Idrætsbyen, er ikke alene om modstanden. Der er en del politikere fra Socialdemokratiet, Konservative og Radikale, der mener det samme. Men hvem er de?

SF's Sigurd Agersnap spiller selv fodbold i Lyngby Boldklub og synes, det er en genial idé at bygge 300 boliger midt i et rekreativt område.

Det ville være nyttigt, hvis de politikere, der gerne vil støtte Lyngby Boldklub, melder ud med alternativer til, at Idrætsbyen må ladet livet som grønt rekreativt område til fordel for byggeri/boliger, asfalt, trafik og forurening.Igen: Hvem er for og hvem er imod?

Der er store protester blandt naboer og mange borgere rundt i kommunen, men hvor er de ansvarlige politikere, som vil søge en fælles brugbar løsning for området, som vi borgere kan stemme på.

De fleste borgere vil gerne have masser af idræt, fodbold, superliga, tennis, svømning men ikke, at Idrætsbyen skal bebygges og blive et boligområde, en ny boligkarré.

Så hvor er I henne politikere? Hvem tør vi stemme på ved lokalvalget i november 2021?

Læs mere om sagen og følg underskriftindsamlingen på www.lyngbyborger.dk.

