Debat: Hvem fik ideen til prikkerne på cykelstierne?

Hvem i kommunen har dog fået den tossede idé med at afmærke cykelstierne mellem Lyngby C og DTU med røde og blå prikker med et par meters afstand?

Man må da også forvente, at ansatte og studerende på DTU er kloge nok til at finde vej uden prikker. Og hvis man endelig havde et grønt budskab, skulle disse jo have en anden farve.