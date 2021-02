Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad skal der til for, at vi får den bedst mulige pleje for de ældre? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad skal der til for, at vi får den bedst mulige pleje for de ældre?

Det Grønne Område - 04. februar 2021 kl. 16:30 Af Lis Buchwald Olesen, frivillig på Virumgård Plejecenter, medlem af Seniorrådet Kontakt redaktionen

Godt, at Det Grønne Område nu sætter fokus på ældreplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Af hensyn til kronologien vil jeg lige gøre opmærksom på, at jeg 4. oktober 2020 sendte en e-mail til Bodil Kornbek, som er formand for kommunens social- og sundhedsudvalg samt til to ledende medarbejdere i kommunens forvaltning.

I starten af den e-mail skriver jeg følgende:

"På det seneste møde mellem SSU og Seniorrådet orienterede vi om flere stærkt kritisable hændelser i kommunens pleje og omsorg for vores ældre medborgere. Da jeg har påtaget mig en frivillig-rolle i forhold til flere af vores udsatte ældre, bliver jeg ved selvsyn vidne til, at den kommunale pleje ikke lever op til kommunens egne målsætninger.

På vores dialogmøde forleden (den 22. september 2020) reagerede både du og de øvrige fremmødte medlemmer af SSU samt repræsentanter fra forvaltningsledelsen samstemmende og forventeligt på hændelserne med, at det 'må ikke ske' og 'nu gør vi noget' osv. osv..."

Politikernes reaktion fremgår af flere artikler og i læserbrev i DGO.

Seniorrådets formål med at rejse debatten har alene været at få svar på spørgsmålet: "Hvad skal der til for at vi kan sikre den bedst mulig pleje for de ældre i vores kommune?"

Så hvis nogen er af den mening at vores ærinde har været at deltage i en politisk debat, så må det på det bestemteste afvises.

Vi modtager gerne konstruktive input til debatten på vores e-mailadresse seniorraadet@ltk.dk , som varetages af Seniorrådets dygtige sekretær, som sørger for at indlæggene bliver videresendt til Seniorrådets medlemmer.