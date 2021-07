Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad med vores borgere på Buddingevej? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad med vores borgere på Buddingevej?

Det Grønne Område - 15. juli 2021 kl. 13:30 Af Richard Sandbæk, gruppeformand, Konservative Kontakt redaktionen

Den 1. juli, var der indkaldt til et ekstraordinært Teknik- og Miljøudvalgsmøde. Eneste punkt på dagsordenen var "udvidede arbejdstider i forbindelse med ledningsomlægninger på Buddingevej". En udvidelse forvaltningen har kompetence til at give administrativt, men som vi havde ønsket at få forelagt politisk.

For selvom Letbanen ikke er et konservativt projekt, følger vi arbejdet tæt. Et arbejde hvor vi står med to opgaver: At minimere generne for borgerne, og at gøre alt for at forhindre, at økonomien skrider og regningen for vores borgere bliver endnu større.

I den sidste del af 2020 og første del af 2021 har borgerne på Buddingevej haft nogle meget kraftige gener, der i perioder har været ulidelige. Udsigten til at arbejdet intensiveres og arbejdstiden udvides synes derfor urimelig. Desværre er konsekvenserne ved at modsætte os en sådan øget arbejdstid endnu mere urimelige.

Hvis arbejdet ikke fremskyndes, vil en meget stor del af regningen for forsinkelsen nemlig ende hos borgerne i Lyngby-Taarbæk via øgede forsyningstakster. Selv uden yderligere regninger betaler borgerne allerede i dag kr. 200 mio. for forsyningens ledningsomlægninger som en direkte konsekvens af letbanen!

Letbanen er en rigtig møgsag - og de udfordringer vi står med nu, efterlader os med et valg mellem pest eller kolera. Vi kan tilgodese naboerne - eller vi kan træffe den økonomisk ansvarlige beslutning. Vi er i den konservative gruppe alle enige om, at det sidste er den eneste farbare vej.

Det samlede antal timer naboerne skal døje med støj ændres heldigvis ikke med beslutningen - men intensiteten øges. Det betyder færre dage med støj - men mere støj de enkelte dage. Og vi kan godt forstå det vækker vrede, undren og frustration.

For hvad nu med vores borgere, der bor på Buddingevej?

Vi har sikret os, at der ikke bliver arbejdet om søndagen og at arbejdstiden ikke udvides lørdag.

Vi har bedt Forsyningen om at undgå det mest støjende arbejde om aftenen.

Vi har bedt Hovedstadens Letbane se på mulighederne for at kompensere de hårdt belastede borgere - for eksempel ved genhusning.

Og vi har bedt om en fornyet diskussion på vores udvalgsmøde den 18. august, hvor vi senest får vished om muligheden for kompensation og hvor vi også får tid til at tage dialogen med borgerne, idet forvaltningen undersøger tid og sted for et borgermøde for de berørte borgere.

Vi har dermed stadig muligheden for at stoppe det sene aftenarbejde, men vi skal også være ærlige og sige, at det vil det få alvorlige konsekvenser for vores borgeres økonomi. Det vil det, fordi de kontrakter flertallet i kommunalbestyrelsen valgte at tilslutte sig, aldrig har haft hensynet til vores borgere i centrum.

Vi accepterer, at vi i denne sag ikke havde andet valg, end at godkende arbejdet - men vi gør det ikke uden protest. Og vi gør det ikke uden en påmindelse til letbanetilhængerne om, at vi nu står i en møgsituation, som de har skabt.