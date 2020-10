© Anais Brochiero/MAXPPP ; ILLUSTRATION VTT ; TRANSVESUBIENNE Foto: colourbox.com

Debat: Hvad gøres der ved ulovlig cykling i Slotsparken?

Det Grønne Område - 18. oktober 2020 kl. 15:00 Af Vibeke Knudsen, Gl. Lundtoftevej 19C, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Spørgsmål til Slots- og Kulturstyrelsen.

Cykling er ikke tilladt i den del af Sorgenfri Slotspark, som ligger mellem Kongevejen og Nærumbanen. Det kan imidlertid tilsyneladende ikke røre "store ånder". Ustandselig passeres man af både mountainbikere og racercyklister - alene og sågar i flok, af almindelige "transportcyklister", af folk, som mener, at deres børn skal lære at cykle i trygge omgivelser og af folk på elcykler i høj fart. Det er utåleligt!

På spørgsmålet: "Ved du godt, at du ikke må cykle her?" har jeg i årenes løb oplevet nogle ganske få cyklister, som venligt svarede "Nej" og stod af cyklen, så man kunne henvise dem til cykelstien langs Nærumbanen eller på Kongevejen. Men 19 gange ud af 20 egner svarene sig ikke til gengivelse på tryk - hvis cyklisten overhovedet svarer.

Denne del af parken er samtidig et af de få steder i kommunen, hvor det er tilladt at gå med løs hund (Jeg er ikke selv hundeejer), men det er jo nærmest livsfarligt for hundene.

De skilte, som forbyder cykling i parken, er små og diskrete. De er et klart eksempel på, at design er prioriteret højere end funktion. Samtidig er der ingen chikaner ved indgangene til parken, som gør det nødvendigt for cyklisterne at stå af cyklen, noget som kan have en effekt på cyklistens valg af rute.

En parkbetjent med bemyndigelse til udstedelse af bøder, som jeg husker fra min barndoms færden i bl.a. Frederiksberg Have og Søndermarken, har jeg aldrig mødt. Det kunne vi ellers godt bruge. Nu kan jeg forestille mig et svar i retning af, at det kun er Politiet, som kan uddele bøder. Men det har dog været muligt "i gamle dage". For min skyld kan vi godt omdøbe parkbetjente til "parkværter" eller "grønne miljøvagter" og vi kan lade være med at tale om bøder, men kalde det "kontrolafgifter" eller lignende.

I Sorgenfri Slotspark er det primært de ulovlige cyklister, som er et problem. Andre steder er det svineri med affald eller høj musik, som ødelægger oplevelsen af at færdes i vore parker. Med ulodning af en fornuftig (Læs: stor) portion af Styrelsens resultatlønspulje, må der findes et par gode, juridiske hoveder, som kan finde ud af, hvordan vi kan få brugerne af vores parker til at overholde gældende regler. Det kan være, at de er nødt til at konsultere nogle kolleger i Justitsministeriet. Ellers bed et advokatfirma om at anvise en løsning. Men tænk hvor ville det være dejligt, hvis det igen blev almindeligt at overholde gældende regler.

Og så til spørgsmålene: 1) Vil Slots- og Kulturstyrelsen sørge for stor, tydelig skiltning af cykelforbuddet? Vil Slots- og Kulturstyrelsen sørge for chikaner ved indgangene til parken? (og jo, man kan godt sørge for at medarbejdere med behov for kørsel kan passere bomme etc.) Vil Slots- og Kulturstyrelsen tage initiativ til at få genindført en eller anden form for "opsynsmænd M/K" med bemyndigelse til at sanktionere ulovlig opførsel?