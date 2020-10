Foreningshuset S. Willumsensvej 12 A. Foto: Lars Schmidt

Debat: Huset bidrager til integrationen - og vi har ikke fået klager i to år

Det Grønne Område - 29. oktober 2020

Imdad Ali Dogar og Niklas Tolsøe, repræsentanter, Foreningshuset, S. Willumsens Vej 12 A, Kgs. Lyngby

Det Grønne Område trykte 14. oktober 2020 et læserbrev af Claus Bøgh Svenningsen og Anette Skafte fra Nye Borgerlige, omhandlende Foreningshuset, S. Willumsensvej 12 A.

Læserbrevet argumenterede for, at huset skulle sælges under påskud om, at dets primære formål er at være moské, og at vi foreninger, der bruger huset, ikke skulle blive tilbudt et nyt sted at være.

Vi ønsker først og fremmest at påpege, at Foreningshuset er registreret og anvendes som et kulturcenter, og at der foregår en række forskellige aktiviteter i huset, heriblandt sociale arrangementer, madlavning, motionsaktiviteter m.m.

En af disse aktiviteter er fællesbøn, herunder fredagsbønnen, hvor vi lejer lokalet af kommunen i tidsrummet og betaler for dette, samtidig med at vi betaler udgifter til intern renovering.

Der foregår desuden arabiskundervisning og ikke koranundervisning som nævnt i læserbrevet, hvilket i princippet kan betragtes som supplement til den kommunale modersmålsundervisning.

I vores optik er aktiviteterne i Foreningshuset, inklusiv de religiøse, gavnlige for integrationen og det generelle velbefindende for borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ved fredagsbønnen tages der vigtige emner op, såsom bandekriminalitet, ekstremisme, vigtigheden i uddannelse og godt borgerskab, påpasselighed ved coronavirus m.m.

Huset er desuden med til at holde de unge væk fra gaden, forebygge ensomhed blandt de ældre, og er brugt til valgarrangementer og en integrationsaften, hvormed det bidrager til den overordnede integration i samfundet.

Foreningshuset har desværre fået klager gennem årene. Fra en enkelt nabo. Men grundet diverse tiltag har vi ingen klager fået i snart to år. Vi har forsøgt at imødekomme problematikken bl.a. gennem ansvarlige, der varetager parkeringsanvisninger, ændrede åbningstider mellem kl. 9 og 21, og vi påminder hinanden om at tage hensyn til vores naboer.

Vores bekymring er, at en lukning af huset, at uden vi får tilbudt et tilsvarende alternativ, vil efterlade et tomrum i området, der potentielt kan medføre øget kriminalitet, ensomhed og stigende radikalisering.

Vi er ikke interesserede i dette, som borgere i Danmark, og vi håber derfor, at vi kan fortsætte vores aktiviteter som en del af det frie foreningsliv, der er en grundsøjle i det danske samfund.