Debat: Hurra for corona!

Det Grønne Område - 03. juni 2020 kl. 15:00 Af Kirsten Brenøe, Kikkerthøjen 10, Kgs. Lyngby

Debat: Hurra for corona!

Tilhører ikke den gruppe forældre, som coronaen uden tvivl gav nye muligheder som undervisere. Hvem ville ikke have nydt at fylde sine nysgerrige unger, som sad med åben mund og sugede beretningen om fars spadseretur i 2. klasse rundt på gesimsen i 4. sal højde, eller mors gentagne forsøg på at lave fladmast marmorkage helt uden bagepulver.

Alt sammen selvfølgelig efter at familien havde kæmpet sig igennem de opgaver, som pædagoger havde været så venlige at placere på nettet, så forældre og børn kunne holde den kundskabshungrende skrue i vandet.

Mens flere gik rundt med spritdryppende hænder og bind for munden, og efterhåden var blevet en smule bekymrede for, om solen ville blive ved med at stå op på gammeldags vis, befandt jeg mig i en begejstringsrus, som jeg i grunden havde lyst til at dele med andre, men som sædvanlig blev jeg misforstået, da jeg slap mine dybere følelser ud.

Når andre ældre klagede over coronaensomhed, forstod jeg dem alt for godt. For sådan havde jeg jo haft det i mange år.

Af ubegribelige årsager havde mine voksne børn nemlig fravalgt mig.

I virkeligheden var der meget få, der begreb, at jeg under virussen følte mig som et ganske almindeligt familiemenneske, som havde fået begrænset fysisk kontakt med andre. Men for mig var coronavirussen da en hjælp, og jeg håber inderligt, at fravalgte forældre har været i stand til at anskue situationen positivt og føle sig normale, for det skal man ellers slås meget for i dagligdagen.