Debat: Hold jer fra min private fællesvej

Jeg håber inderligt, at Lyngby-Taarbæk Kommune er venlige at holde sig væk fra den private fællesvej, der fører til bla. min adresse.

Det er lykkedes at holde vejen cirka siden 1994, hvor jeg byggede hus, og jo, det er nok mig, der bruger mest tid på at fjerne vandpytter på denne grusvej. Af og til har den også fået en bunke grus.

Problemet er, at dem, der renoverer grusveje har ikke forstået, hvordan grusveje virker i praksis (biler kører gennem vandpyt, vandpyt bliver dybere og dybere). De laver vejene 100 pct flade, så de lynhurtigt får pytter. Vejens profil skal være et omvendt V, så vandet løber ud til siderne. Når de professionelle laver vejene flade, betyder det, at de skal vedligeholdes hvert år for store summer. Lad os få lov til selv at holde vejen her, det vil jeg tro vi selv kan klare, ligesom de sidste 27 år.