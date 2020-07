Debat: Hjemmeplejen er en skamplet

Jeg er ked af endnu engang at måtte udtrykke min harme over hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Jeg krydser fingre for, at DF vil få indflydelse efter kommunalvalget, for det er absolut nødvendigt med et parti, som vil arbejde for vores ældre og svage medborgere.