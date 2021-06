Foto: Steen V. Skånstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Historien om de to hvide villaer i Taarbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Historien om de to hvide villaer i Taarbæk

Det Grønne Område - 16. juni 2021 kl. 20:30 Af Steen V. Skånstrøm, Lendemosevej 6, Nærum Kontakt redaktionen

For de ældre beboere i Taarbæk var de "to hvide villaer" ved Trepilelågen altid et begreb. For nogle lystfiskere blev de endda brugt som pejlemærker for at fange torsk på det sted ved Taarbækbøjen, hvor Erimitageslottet i Dyrehaven stod imellem de to villaer Hven og Capri.

Drengene Frank Nicolajsen og René Koors i villaerne var mine ungdomskammerater.

Dette er der ikke noget usædvanligt i, men at netop de to naboer skulle blive ekstremsamlere, finder jeg er et helt usædvanligt træf.

Frank Nicolajsen kom så meget i mit kunstsamlerhjem i Taarbæk, at han fik så stor interesse for kunst, at han i dag regnes for Danmarks førende ekspert i guldalderkunst og netop har doneret omkring 700 guldaldermalerier til en værdi af et tocifret millionbeløb, til Lemvig Kunstmuseum, hvor de første billeder, hovedsaglig marinemalerier, d. 19. juni, vil blive vist ved indvielsen i den gamle toldbygning.

René Koors samlermani gik i en helt anden retning, men var næsten lige så ekstrem, idet det, ind til sin død for en del år siden, lykkedes ham at samle over 150 amerikanske jeeps, ambulancer og andre typer af køretøjer fra anden verdenskrig i et nedlagt øldepot og autoværksted i Helsinge.