Debat: Her er fakta om vores visioner for, hvad vi som klub ønsker for fremtidens stadion

Det Grønne Område - 14. april 2021 kl. 15:00 Af Lyngby Boldklub A/S, Andreas Byder, direktør Kontakt redaktionen

Vi kan i kommentarspor og læserbreve i DGO læse om bekymringer angående det kommende stadionudbud.

Det er vigtigt at understrege, at ingen af os endnu kender til det konkrete indhold af det udbud, som kommunen arbejder på. Arbejdet har været i gang i lang tid, og desværre er der opstået en del myter om stadionprojektet. Også i relation til Lyngby Boldklubs vision herom, og derfor vil vi gerne bringe lidt fakta til bordet.

Bekymringerne går på primært tre områder: For det første er der bekymring et kæmpebyggeri. For det andet ønsker mange at beskytte breddeidrætten. Og for det tredje ønsker man at beskytte det grønne område i Idrætsbyen, særligt "Badeparken". Lad os se på de tre områder:

Først er der kæmpebyggeriet. Dette virker mest som at være en bekymring skabt af en gruppe naboer, der blandt andet har omdelt en flyer i lokalområdet med et billede af Parken i København med teksten "Kunne du tænkte dig denne udsigt fra din have?". Her savner vi desværre proportionerne og sagligheden i debatten. Parken er en 40 meter høj multiarena med plads til 38.000 tilskuere og en arbejdsplads for flere tusinde kontoransatte hver eneste dag.

Lyngby Boldklub har ingen ambitioner om at drive en multiarena. Vi er sikre på, at der er mange borgere i Lyngby, der gerne vil til Metallica-koncert - men det bliver ikke på Lyngby Stadion.

Såfremt vi kan vælge, ønsker vi at nedskalere stadion til et mindre end det nuværende. Vores vision er et familiestadion til 6-8.000 tilskuere - et stadion, der samler byen, og hvor vi sammen kan skabe en fantastisk fodbold- og familieoplevelse. Hvis det var en kopi af Parken, der skulle bygges i Lyngby, så ville vi også være imod!

En anden bekymring går på betydningen for breddeidrætten.

I denne henseende kan vi kun understrege, at vores vision er at være med til at udvikle foreningsidrætten - ikke afvikle den. Der bliver ikke bygget på boldbanerne, der bliver ikke fjernet faciliteter for bredden. Tværtimod er vi i dialog med såvel FIL som breddeafdelingen i Lyngby Boldklub for at sikre, at også de får gavn af projektet.

Dette har også været meldt ud i DGO, og breddeidrætten støtter over en bred kam et stadionprojekt. Faktisk hører vi, at det ville være et større problem for idrætten, hvis et manglende projekt vil betyde nedlæggelsen af top- og elitefodbolden i LTK.

Slutteligt vil vi gerne anfægte, at Badeparken skulle være truet af byggeri.

I Lyngby Boldklub ønsker vi så grøn en idrætsby som overhovedet muligt, og vi har ingen planer om at bygge boliger i Badeparken. Tværtimod ønsker vi - i lighed med naboerne - at Badeparkens grønne oase kan bestå som et unikt vartegn for netop Lyngby Idrætsby.

Ingen af os kender detaljerne i det udbud, som kommunen arbejder på.

Vi anerkender den usikkerhed og de bekymringer, som nogle naboer føler i denne proces - og telefonerne er åbne hos os, hvis man ønsker at drøfte vores vision for stadion. Men vi håber, at vi med dette har bragt nogle fakta til bordet - i hvert fald om, hvad Lyngby Boldklub ønsker sig for fremtidens stadion.