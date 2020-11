Debat: Her er en idé til udvikling og forskønnelse af bymidten

Corona, skattestigning, letbanesurhed og trafikrod, jo sammen med det mørke efterår er der nok, som kan tynge borgernes humør i negativ retning.

Lad os derfor nu, så hurtigt som muligt, få den grønne og menneskevenlige park i bymidten, som politikerne selv har stillet i udsigt. Jeg indrømmer gerne, at jeg længe anså ideen om, at omdanne den "ukendte" og temmelig skjulte Assistens Kirkegård på Toftebæksvej til "Benny Andersens Park", som noget af et Fata Morgana.

Men jeg må nu sige, at ideen ligger "lige til højrebenet". Den kan formentlig udføres hurtigt, nemt og relativt billigt.

Området er i forvejen udlagt til offentligt, grønt område, så lokalplans ændringer kan vel undgås. Området er allerede nedlagt, som begravelsesplads og ingen grave behøver at blive fjernet, da de allerede nu tjener et fint formål, som "park-inventar".

Sammenlign f.eks. med "storebror", den "rigtige" Assistens Kirkegård i København, den fungerer allerede fint som rekreativt område. Den bruges af indbyggerne til gåture, løbeture, picnics etc. Det vores nye park har brug for her og nu, og det er derfor, at det kan iværksættes hurtigt, er en "make-over" af stier, bænke m.m., og så det vigtigste: Området skal åbnes ud mod omverdenen, så borgerne kan få "pakket" deres julegave ud! Beplantning, stensætninger etc. ud mod Toftebæksvej, Kanalstien og vestsiden skal fjernes, så området kan ses, være indbydende og tages i brug.