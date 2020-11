Foto: AdobeStock Foto: Mehaniq/mehaniq41 - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Har kommunen opgivet kampen mod narko? Sådan bekæmpes handlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Har kommunen opgivet kampen mod narko? Sådan bekæmpes handlen

Det Grønne Område - 19. november 2020 kl. 17:00 Af Lars Bisgaard, Spidskandidat, lokallisten Vores kommune-LTK Kontakt redaktionen

Hvem køber det? Og har LTK opgivet kampen mod kriminaliteten?

Vi nærmer os det næste kommunalvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune, og traditionen tro kommer kriminaliteten i kommunen på programmet igen. Så lige en opdatering af situationen. For otte år siden snakkede politikkerne om, at der skulle gøres noget ved den utrygge situation i LTK, og for fire år siden var det (næsten) et krav, at man fik gjort noget. Men her fire år senere er der stadig åbenlys handel med stoffer, og lidt er sket.

Ejerforeningen ved den berømte frisør på Lyngby Hovedgade fik selv stoppet salget, hvilket dog flyttede salget til Lyngby Station. Her advarer SSP i Lyngby nu alle forældre mod at lade deres børn og unge komme om aften.

Salget er over alt.

Spørger du en vilkårlig teenager i LTK, kan de fleste uden problemer nævne op til otte-10 steder, hvor der sælges stoffer i kommunen. Vel at mærke steder og butikker, hvor man tænker 'wow, foregår det her?'.

Det vil sige, at efterspørgslen er stor og fortjenesten værd at bryde loven for.

Ja, det er politiets opgave at stoppe den ulovlige handel med stoffer, men politiet har ikke tid og ressourcer til at stoppe salget, eller patruljere fast i kommunen pga. andre opgaver. Lukker de et salgssted, åbner der et nyt kort tid efter. Byrådet har tydeligvis heller ikke en plan eller modet til at stoppe salget.

At sende 8-10 kriminelle udlændinge hjem, løser heller ikke problemet, da sælgerne er danske statsborgere, som ikke kan hjemsendes eller udvises.

Men er løsningen så at lukke øjnene og håbe på det går væk? Nej, selvfølgelig ikke.

Der er kun en måde at stoppe salget af stoffer i LTK på. Stå sammen, og stop købekæden - ved at være opmærksom på dem der køber!

Familie skal hjælpe familien, ven/veninde, kollega, osv.

VORES kommune- LTK, opfordrer alle borger i LTK til at stå sammen og arbejde sammen for, at der ikke købes stoffer. Ja, det gælder alle, for købet af stoffer foretages af kommunens borger. Det er ikke folk fra nabokommunen, der kører til Lyngby-Taarbæk for at "handle ind". Det behøver de ikke. De har deres lokale leverandører.

Så kampen bør rettes mod at udsulte de kriminelle for deres levebrød, så de opgiver Lyngby-Taarbæk som handelsplads. Det er simple markedsmekanismer.

Jeg forventer ikke, at denne handling stopper salget af stoffer i Danmark helt, men lad os gøre et forsøg i Lyngby-Taarbæk.