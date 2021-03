Send til din ven. X Artiklen: Debat: Har Venstre flyttet sig i spørgsmålet om letbanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Har Venstre flyttet sig i spørgsmålet om letbanen

Det Grønne Område - 21. marts 2021 kl. 06:00 Af Agnes Jørgensen, Lyngbygårdsvej 5, Kgs. Lyngby

Hvor står Venstre i dag, når det drejer sig om sporvognen Ishøj-Lundtofte? Godt spørgsmål. Her har Venstre en gylden chance for at komme til magten igen.

For den sporvogn har jo aldrig været en 'blomst der groede i Venstres have" - mener jeg at have hørt venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorenzen sige. Om det var under sommermødet - der jo ikke kunne holdes på Bornholm i 2020 - men blev holdt i gården ved Altinget i København - det ved jeg ikke. Jeg ved der var et citat i Jyllands Posten, hvor han og trafikministeren Benny Engelbrecht var strålende enige om, at det der med skinnebåren fremdrift ikke skulle videreudvikles i bymiljø.

Jeg mener de talte om Århus sporvognen, at den skulle ikke videreudvikles (læs: udvides), og det på et tidspunkt, hvor man var i fuld gang med at splitte Lyngby City ad. Håbet steg. Hvis Venstre vil frem her i Lyngby, så har man chansen nu. Den 'skyldige', ex-borgmester Søren har forladt landet - men den går ikke at give os en sludder for en sladder - der har vi været een gang. det må være nok!

'Det tog er kørt' siger de opgivende lyngbyborgere, der efterhånden skal ud på motorvejen for at komme på indkøb. De næste 5-6 år bliver Lyngby omdannet til een stor trafikprop, og når (hvis) den forsvinder (proppen) vil den afløses af endeløse køer ved sporkrydsninger, fordi sporvognen skal have grønt lys for at kunne nå fra Lundtofte til Ishøj på 58 minutter.

Lyngby bliver et trinbræt mellem Ishøj og Lundtofte, men bare rolig - så galt går det nok ikke. Efter arbejdsroderi i 5-6 år, har trafikken for længst fundet andre veje, og andre steder at handle ind. Den grønne sporvogn får det hele for sig selv, så den kan klare turen på 58 minutter. Stor succes!