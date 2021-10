Send til din ven. X Artiklen: Debat: Har Rasmus Jarlov sovet i timen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Har Rasmus Jarlov sovet i timen?

Det Grønne Område - 14. oktober 2021 kl. 13:00 Af Klaus Dalgas, kandidat KV21 (S) Kontakt redaktionen

Hver dag cykler jeg ned ad Buddingevej til Lyngby Station for at tage toget på arbejde. Det bliver en omgang slalomkørsel mellem gravemaskiner og betonklodser på grund af det heftige letbane-byggeri, der støver og støjer hver eneste dag.

Jeg er alligevel glad for selve Letbanen. Vi skal investere i kollektiv trafik for at bremse den voldsomme stigning i biltrafikken i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er godt for klima, miljø og mennesker.

Jeg forstår godt, hvis nogle af borgerne på Buddingevej er godt sure på letbanebyggeriet. Sikken en gang larm og støj at vågne op til hver morgen. Men jeg forstår til gengæld ikke Rasmus Jarlov. Hvorfor reagerer han først nu som folketingspolitiker på problemerne? Hvorfor reagerede han ikke i 2014, 2016 og 2018, da letbaneloven blev behandlet i Folketinget?

Som det fremgik af TV2 Lorry forleden aften vil Jarlov nu tage sagen op i Folketinget. Det er alt, alt for sent. Det skulle han have gjort for mange år siden. Nu er resultatet, at borgerne i Lyngby ikke har nogle rettigheder i form at mulighed for at blive genhuset eller få erstatning på grund af generne fra det omfattende byggeri.

I København og på Frederiksberg var de lokale politikere og de lokale folketingspolitikere anderledes vakse ved havelågen, da Metroen blev besluttet. De sørgede for, at der blev lavet en særlig lovgivning, så borgerne tæt på byggeriet havde mulighed for at få erstatning og eventuelt blive genhuset på grund af generne fra byggeriet. Det er ikke sket i Lyngby. Jarlov har sovet i timen.

Selvfølgelig skal vi her i Lyngby-Taarbæk gøre alt hvad vi kan for, at de berørte borgere på Buddingevej får hjælp og mulig godtgørelse for de store problemer, de har som følge af letbanebyggeriet. Men jeg synes, at Jarlov skylder en forklaring på, hvorfor det først er nu, at man bekymrer sig om Lyngbys borgeres ve og vel og ikke for mange år siden, da man havde muligheden for at påvirke beslutningerne.