Foto: Lars Schmidt

Debat: Har I ikke fået nok i Raadvad? Nu også vores vandrerhjem

Det Grønne Område - 21. juli 2021 kl. 05:31 Af Lars Lønstrup, Lyngby Vandrerhjem, Raadvad 1, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsen reddede jer alle for evigt.

Nu sidder I lunt, trygt og sikkert i værkstederne, i boligerne og for nogens vedkommen i begge dele.

Boliger, folk udefra ville betale hvad som helst for. Boliger, folk har stået en menneskealder på venteliste for og var lige ved at få drømmen opfyldt.

Men hvad er nu det: I er stadig ikke sådan rigtig glade, derude i Raadvad?

I vil have mere... Også vores vandrerhjem!

Det har vi sådan set vidst længe, men I har bare ikke rigtig kunne blive enige om, hvordan I skulle få det sagt. Men da Stine Ring ramte forsiden i går på Det Grønne Område, fjernede I enhver tvivl om jeres hensigt - også for alle andre. Tak for det.

For bare et år siden tryglede I kommunen om at redde jer, fordi I var bekymrede for huslejestigning som følge af statens salg til en privatinvestor.

Dette på trods af, at de fleste er veletablerede kunstnere som f.eks Stine Ring og Per Arnoldi - med uopsigelige lejekontrakter og et egentligt behov for at blive reddet, som nok kan diskuteres.

Men det er jer vel undt - vi kunne aldrig drømme om at blande os I jeres sager, ligesom vi med rette forventede samme respekt for os, vores forretning og vores hjem.

At Raadvads egne beboere lige nu og i en sådan grad skulle falde os i ryggen, er hård kost, vi lige skal fordøje oven i alt det andet, vi dealer med. Det kan I ganske simpelt ikke være bekendt.

Når I, for at retfærdiggøre forsøget på at overtage vores vandrerhjem, så I bliver rigtig glade, påstår, at I ikke kendte til vores konflikt, rammes et nyt lavpunkt i dette forløb. Et lavpunkt som I som respekterede kunstnere, som anstændige mennesker og ikke mindst som borgere i Raadvad-burde holde jer alt for gode til.

Vi kan slet ikke beskrive, hvor skuffede vi er over jer.

Blandt andet har vi jo delt advokat i over et halvt år, og han har tydeligvis ikke været fedtet med information til jer - om os.

Dels har I som beboere i byen ikke kunne undgå at kende til vores håb og drømme om at opnå præcis det samme som jer. Dels bad vi jer om hjælp for flere måneder siden, da I måske havde gjort nogle erfaringer, vi kunne drage nytte af. Det afslog I - det havde I ikke lyst til. I dag forstår vi hvorfor.

Det er offentligt kendt, at du, Stine Ring og stjerneadvokaten fra det indre København, Knud Foldschack, har holdt flere møder - som regel med Borgmesteren, der er sød og altid har været enormt lydhør over for jeres mange behov. Faktisk så sent som for en uge siden og igen om, hvordan I fik hele byen og blev rigtig lykkelige ude i Raadvad.

Men nu erklærer I jer, meget belejligt og pludseligt, neutrale i sagen. Godt så - og det er, selv om vi for længst er forbi det punkt, hvor I kan påstå, at I ingenting ved og bare byder, fordi I tilfældigvis kom forbi og smed en foldet seddel i kassen med bud.

Øvelsen er nu for jer at blive højstbydende i udbuddet?

Jeg tillader mig at formode, at I ikke har midlerne - for I havde jo dårligt til egen husleje for et år siden. Har I en investor, der vil pumpe arrangementer ind i hotellet imellem jeres, trods alt begrænsede antal, kursister? Altså, langt fra det idylliske, kulturelle billede, I tegner.

Vi finder jeres "kupforsøg" direkte skammeligt og pinligt og tillader os at påstå, at jeres maler-kursister næppe fylder meget i bookingkalenderen.

I har nok en aftale med én, der kan fylde resten af bogen op med arrangementer for det bedre borgerskab - måske ligefrem en anden lokal restauratør, der har ventet rigtigt længe på denne mulighed.

Sikkert er, at det bliver langt fra det fantastiske og om noget kulturberigende, smukke vandrerhjem, som vi og andre længe før os, har opbygget igennem årtier. Til gavn for børn, unge og andre med et smalt budget. Jeres løsning er fimsekulturel, smal og for de velhavende.

Dertil kommer, at intet i jeres konceptbeskrivelse for jeres drømmehotel, ikke vil kunne realiseres med os som ejere i vandrerhjemmets nuværende form - men det er ikke nok for jer.... I vil have hele byen - ellers bliver I ikke sådan rigtig lykkelige derude i Raadvad.

Kommentar Det Grønne Område har forelagt Lars Lønstrups læserbrev for Stine Ring, som har meddelt, at hun ikke ønsker at kommentere det.

