R, SF og EL går i kødet på Naturfredningsforeningens formand, Hans Nielsen. Foto: Lars Schmidt

Debat: Hans Nielsens forkerte udlægning bør ikke stå alene

Det Grønne Område - 24. marts 2021 kl. 15:00 Af Gitte Kjær-Westermann (R), Sigurd Agersnap (SF) og Henrik Bang (EL), medlemmer af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

Hans Nielsen anklager i Det Grønne Område den 10. marts, de grønne partier SF, Enhedslisten og Radikale Venstre for at være holdt op med at lytte til borgerne. Hvor Hans Nielsen får det indtryk fra, er svært at vide, men det er forkert. At lytte til borgerne ser vi fortsat som en af vores primære opgaver. Alene i den sidste uge har vi været i dialog med borgere omkring at stoppe opsætningen af en telemast på boldbanerne i Sorgenfri, forældre fra dagtilbud om normeringer, andre borgere om fæstningskanalen, åbningen af kolonihaverne, jordforurening, styrkelse af foreningerne efter Corona og meget mere. Det er fortsat også ofte netop vi tre partier, der bringer behov og spørgsmål omkring klima og bæredygtighed på banen i det politiske rum. Vi har fx netop landet bæredygtighedsstrategien, som RV var initiativtager til, inkl. at den skulle udvikles via et borgerudvalg, som Ø har været næstformand i, og SF som formand for Teknik og Miljøudvalget har været tovholder for i de politiske drøftelser.

Hans Nielsen er en ildsjæl, som har gjort meget godt for naturen i den her kommune. Derfor var vi tre partier også op til sidste kommunalvalg i valgforbund med Hans Nielsen, som dengang var kandidat for Alternativet. En af vores fælles dagsordener var klima og bæredygtighed. Hans Nielsen og Alternativet kom desværre ikke ind, men i konstitueringen tænkte vi andre dem ind i råd og nævn og har haft et godt samarbejde og løbende møder med Alternativet siden. Dog uden Hans Nielsen, som har forladt partiet. Op til sidste valg var Hans Nielsen sur på de Konservative og Socialdemokratiet, som han i flere selvudgivne aviser anklagede for nepotisme og magtmisbrug. Dengang var angrebene urimelige og, ligesom angrebene nu, fremsat uden hold i virkeligheden.

Hvad det store skift i Hans Nielsens politiske sympatier skyldes, ved vi jo ikke, men hans nyfundne sympatier for de Konservative og især John Tefke, skal være ham vel ondt. John Tefke er et rart menneske og en god politiker.

At Hans Nielsen udlægger vi andres politik forkert og optegner uenigheder, som ikke findes, bør derimod ikke stå uimodsagt. SF, Enhedslisten og Radikale Venstre knokler konsekvent på for en mere ambitiøs grøn politik i kommunen, med mere vild natur, flere træer og et mindre klimaaftryk. Vi står i høj grad på mål for det fælles valggrundlag, som vi sammen med Hans Nielsen lavede op mod sidste valg. Nogle gange er partierne enige om vejen til de grønne fremskridt, andre gange ikke, fx når det drejer sig om den kollektive transport, gift i kommunens naturpleje eller flere cykelstier. Sådan er politik, men de sager Hans Nielsen nævner er alle vedtaget i enstemmighed.

At optegne falske modsætninger tjener ikke debatten og skaber heller ikke en grønnere kommune.

Aktive borgere med gode argumenter og nye vinkler på sagerne ser vi som et af vores vigtigste aktiver i dannelsen af politik. Det vil andre partier være enige i, og det er en afsporing at opstille en kunstig konkurrence om, hvem som lytter mest til borgerne. Udfordringen er somme tider at borgerne ikke altid mener det samme. Nogen vil betale mere i skat så vi kan løfte servicen i skoler og børnehaver, andre vil sænke skatten. Nogen vil som os gå forrest i kampen for biodiversitet, natur og klima, andre mener at teknologiske udviklinger vil hjælpe os mere eller mindre af sig selv. Borgerne er forskellige, og har forskellige ønsker og behov, og heldigvis for det. Det er blandt andet den mangfoldighed, som gør det meningsfuldt at bedrive politik, for af forskellighed bliver vi klogere og finder bedre løsninger.

Tager man et nærmere blik på de konkrete sager, så er der desværre flere fejl i Hans Nielsens indlæg.

Hestefolden er om noget en sag, der viser lydhørhed overfor borgerne. Håndtering af regnvand langs traceet er, ligesom afvanding til Mølleåen, en bunden opgave. Som politikere tog vi naturligvis udgangspunkt i beregningerne fra forsyningsselskab og forvaltning, men lyttede ligesom resten af kommunalbestyrelsen også til indsigelserne mod et bassin på boldbanerne, og arbejdede herefter for et så lille bassin som muligt i hestefolden mod Helsingørmotorvejen. Det ser ud til at vi kan lykkes med at få mindre anlæg. Det er vi glade for.

Byggesagen på DTU Miljøvej har vi set forskelligt på, også i det grønne valgforbund. Men også her er vi nået til enighed i kommunalbestyrelsen, om et projekt, som er rykket 2,6 meter længere væk fra vejen. Vi ser det ikke som problematisk om byggeriet ligger 35 eller 37,5 meter fra Lundtoftegårdsvej.

Ift. træerne langs traceet, var det borgere og DTU, som bragte problematikken op, det lyttede vi til, og alle har i processen villet redde flest mulige træer. Alle partier har også stemt for den løsning, der ligger nu, og alle deler ærgrelsen over de træer, der ikke kunne reddes. Den bagvedliggende årsag til træ-udfordringen er iøvrigt vejudvidelserne, som de Konservative også har stemt for. Det vi skulle have gjort fra starten, var at prøve at begrænse trafikken, så en vejudvidelse om muligt kunne undgås. Det løb er kørt nu, og det har alle et ansvar for.

Det er forståeligt, at det kan være svært som borger at skabe sig et overblik over, hvad der foregår i det politiske maskinrum, og hvem der bringer hvad på banen, men så kan man jo starte med at stille spørgsmål i stedet for at kaste sig ud i udokumenterede påstande.