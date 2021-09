Foto: AdobeStock Foto: Minerva Studio - stock.adobe.com

Debat: Handicappede skal væk fra kommunen

Det Grønne Område - 15. september 2021 kl. 10:30 Af Anette Skafte, kandidat KV21 og RV21, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Tal fra Ankestyrelsen viser alt for mange fejl i den kommunale sagsbehandling, visitering og ydelser, hvor mennesker med handicap og psykisk sygdom og deres pårørende ikke får den hjælp de har brug for i rette tid. En hjælp der for mange er afgørende for, at de på lige vilkår med andre kan leve et værdigt liv i økonomisk tryghed.

Hvis en kommune laver fejl i sagsbehandlingen på det sociale område, indebærer det i dag ikke en udgift for kommunen - tværtimod. Hvis kommunen fx har givet afslag på en ydelse efter serviceloven, og Ankestyrelsen efter flere måneder ændrer afgørelsen, så har kommunen sparet penge i den mellemliggende periode. I et velfærdssamfund som det danske, er det uacceptabelt, at der begås så mange fejl og overskridelser af sagsbehandlingsfristerne på socialområdet.

Nye Borgerlige vil forhindre kommunen i at spare penge på fejlagtig sagsbehandling og sikre en retfærdig socialpolitik. Det bør ikke være muligt, at kommuner i princippet bryder loven, og tjene penge på at træffe forkerte afgørelser i socialsager.

Vi har brug for et paradigmeskifte i forhold til, hvordan vi behandler de mest udsatte og sårbare mennesker. Der er for meget kassetænkning og for lidt menneske i den tilgang, vi har til handicapområdet.

I Nye Borgerlige kæmper vi for at fratage kommunerne ansvaret for handicapområdet, indtil det sker, skal der indføres sanktioner for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar.

Kommuner, der giver en borger den forkerte hjælp, skal yde kompensation til borgeren. Og kommuner, som ikke overholder egne frister for sagsbehandlingen af tildeling af støtte, skal pålægges dagbøder, der udbetales til borgeren, eller - hvis der er tilfælde om et barn - familien.

Mennesker med handicap eller psykisk sygdom og deres pårørende skal have den hjælp de har behov for, ikke hvad kommunen mener den har råd til.