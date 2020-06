Debat: Gør omfartsvejen til en betalingsvej

I Frederikssund har de fået en flot "Kronprinsesse Mary's bro". Her koster det penge at benytte denne kommunale bro.

Jeg er sikker på at Fjordpay.dk mod et mindre gebyr kan håndtere betalingen, ligesom de gør i Frederikssund.

Ved at gøre motorvejen til en betalingsvej, sikre vi at også borgere i Rudersdal og i resten af Nordsjælland, får mulighed for at bidrage til vedligeholdelsen.