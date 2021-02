Artiklen: Debat: Gør noget ved de høje hastigheder i Taarbæk, før det er for sent

Debat: Gør noget ved de høje hastigheder i Taarbæk, før det er for sent

Kommunen afviser at lave bump. Man afventer, at der sker et uheld, siger man! Det er en kynisk holdning.

Taarbæk Strandvej er en vej, som mange børn og cyklister anvender udover den kørende trafik. Cyklister og gående må regelmæssigt bevæge sig langt ud på kørebanen grundet ulovligt parkerede biler. Dermed udsættes de for en betydelig risiko for påkørsel fra bilister, der ikke overholder hastighedsbegrænsningen.

Udgiften til at lave nogle bump er yderst begrænset set i forhold til den konstaterede risiko. Så appellen til kommunen er: Se at gøre noget ved det, førend det er for sent!