Debat: Godt nyt på vej til børnene i daginistutitionerne

Det Grønne Område - 16. juni 2021 kl. 16:00 Af Martin Vendel Nielsen (K), næstfmd., Børne- og ungdomsudv. Kontakt redaktionen

Det er med stor tilfredshed, at den konservative gruppe har bidraget til at finde de nødvendige midler til at starte på at renovere legepladserne på kommunens dagsinstitutioner.

Der er et nødvendigt behov for genopretning og udskiftning af legeredskaber rundt omkring - et behov, som vi nu dækker ved i første omgang at investere knap 15 millioner kroner i cirka otte legepladser/legeområder tilknyttet de kommunale institutioner.

Vi startede sidste år med at afsætte penge til skolernes legepladser. Den første blev Taarbæk Havnelegeplads og snart står Virum Skole for tur, men også Den Grønne Legeplads vil blive renoveret.

Det er værd at huske på, at legepladserne ikke kun bliver anvendt af børn i daginstitutionernes åbningstid, men også om aftenen og i weekenderne. Det er derfor naturligt såvel at komme i gang på daginstitutionsområdet, men også at fortsætte med skolerne.

Det er rart, at vi nu kan se frem til genopretning af flere legepladser og at fortsætte med skolerenoveringerne og ikke mindst byggeri af flere nye daginstitutioner i årene, som kommer.