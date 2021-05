Debat: Godt med mærkesager, men kandidaterne burde sætte sig ind i tingene først

Hvor er det dejligt at vi her i kommunen har nogle engagerede personer, der gerne vil stille op til kommunalvalget.

Men hvor er det trist at nogle af dem laver mærkesager, hvor de ikke har sat sig bare en lille smule ind i tingende, inden de udtaler sig.

2 minutters brug af google Maps og søgning på krav til Superligastadion viser, at det ikke kan lade sig gøre.

DBUs krav til en Superliga bane er, at den skal minimum være 68 meter bred.

Dertil skal der så lægges 1 meter på hver side til at kunne tage indkast m.m., det er også et krav fra DBU.

Til sidst skal der også være plads til tilskuere. Det nuværende stadion er et af de mindste stadions, og det er målt på Google Maps 113 meter bredt. Dertil skal der lægges adgangsveje langs stadion, så publikum kan forlade stadion på en sikker måde i tilfælde af evakuering. Så er vi oppe på over 130 meter i bredden.

Næste spørgsmål er så, hvor tæt på en motorvej må man så lave nybyggeri. Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside er den generelle regel, at der skal være minimum 100 meter fra byggeriet og til motorvejens kant. Dette kan der dog dispenseres fra. Men hvis man kigger på de byggerier, der er opført i traceet, så tvivler jeg på, at der gives dispensation til byggeri tættere på motorvejen end de bygninger, der er bygget det. Afstanden imellem den bygning minimum 43 meter, målt på Google Maps.