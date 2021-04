Debat: Godt begyndt - ikke halvt fuldendt

Arkivfoto: AdobeStock Foto: Ievgen Chabanov/motortion - stock.adobe.com

Det Grønne Område - 11. april 2021 kl. 18:30 Af Peter Westermann, regionsrådsmedlem (SF) Kontakt redaktionen

Flere penge til fødsler er godt begyndt, men ikke halvt fuldendt.

Region Hovedstaden har netop valgt at afsætte 24 millioner til at styrke fødeområdet.

Det er en god start, og man skal ikke være i tvivl om, at vi i SF er glade for, at der hurtigt kommer flere penge ud at arbejde på fødeafdelingerne, i form af flere jordemødre og flere samtaler med gravide og nystiftede familier.

Særligt er de samlet 4,1 millioner kroner, der samlet er afsat til at Nordsjællands hospital bedre kan følge med de flere fødsler og forbedre kvaliteten et vigtigt skridt, for at sikre en tryg fødsel.

SF foreslog at sætte 35 millioner kroner af og jeg er ærligt talt overrasket over, at der ikke var flertal for det. Når vi kan blive enige om at det her kun er første skridt og endda skriver ind i aftalen, at der skal afsættes flere penge senere, så forstår jeg ikke hvorfor vi ikke kunne afsætte mere.

Der vil stadig være brug for flere penge i efterårets budgetforhandlinger, men de kommer først fødende og medarbejderne til gavn i 2022.

Det er jo ikke noget nyt, at personalet på vores hospitaler skal løbe så stærkt, at skoene bliver rødglødende.

På fødselsområdet ser vi igen og igen, at jordemødre forlader faget, ofte fordi de må styrte fra fødsel til fødsel i stedet for at sikre, at den nye familie kommer godt ud af starthullerne.

De seneste måneders mange historier om dårlige fødselsforløb har gjort stort indtryk, og skal sætte et hurtigt politisk aftryk.

Både borgere og medarbejdere har råbt op i flere måneder, om forhold som vi ikke kan være bekendt. Vi ved godt at og hvor skoen trykker.

Der er brug for flere dygtige jordemødre og mere tid og ro på i arbejdet på fødeafdelingerne, så de fødende får bedre støtte og behandling. Vi skal på en og samme tid have forbedret tilbuddet til de fødende og arbejdsmiljøet. Det haster.

For bare at nævne et par konkrete forslag, ønsker vi at indføre en "kendt jordemoder-ordning", hvor den fødende i vidt omfang er garanteret at føde med den jordemoder, man er blevet fulgt af i hele forløbet.

Det er bedre for begge parter - for jordemødrene får et mere meningsfuldt arbejde, når de kan nå at lære den fødende at kende. Derfor har vi allerede foreslået det flere gange de senere år, men ikke mødt opbakning.

Vi skal også have bedre og mere fødselsforberedelse på små hold. Fødselsforberedelse er den isolerede sundhedsydelse, der bedst bidrager til at reducere ulighed i sundhed. Det er ikke raketvidenskab, at dem, der er skolet i at sidde til forelæsninger får mest ud af fødselsforberedelsen, når den foregår som forelæsning for måske 100 mennesker i et auditorium.

Og de flest kan også godt regne ud, hvem der kommer til at mangle støtte, fordi jordemoderen ikke har kunnet lære de fødende at kende.

SF var klar til at gå videre allerede nu. Det er godt begyndt, men ikke halvt fuldendt.