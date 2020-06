Send til din ven. X Artiklen: Debat: Godt at sende stadion i udbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Godt at sende stadion i udbud

Det Grønne Område - 10. juni 2020 kl. 17:00 Af Henrik & Enisa Fendt, og vores to sønner på 9 og 4 år, Eremitageparken 367, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Det kan godt være, at vi Lyngbyfans ikke er dem, der skriver flest debatindlæg i aviser eller kommer til borgermøder på rådhuset. Men vi taler stadig en hel del om lokalpolitik og forholde-ne for vores elskede fodboldklub.

Mange af os har fulgt Lyngby Boldklub siden vi var små børn. Fra tiden før professionaliserin-gen af landets bedste fodboldrække. Dengang var der ingen som sang og slog på tromme. Der var ingen fanklub og ingen events, hoppeborge, food trucks eller Facebook-konkurrencer. Ikke så meget som en viking. Bare en fodboldkamp hver anden weekend.

De kampe stod vi trofast til, med familie og venner, og delte sammenholdet og stoltheden af at være fra Lyngby. Det har sådan set ikke ændret sig, selvom det nu er os, der slæber vores børn med på stadion.

Jeg har været Lyngbyfan hele mit liv, siden jeg blev født i kommunen for 40 år siden. Jeg flyttede til Frederiksberg under studietiden, hvor min kone og jeg boede i flere år. For tre år siden flyttede vi tilbage til Lyngby-Taarbæk Kommune pga. skolerne, det grønne og De Kongeblå.

Mine sønner er vilde med fodbold, og det gør en kæmpe forskel, at vi som familie nu kan tage vores børn med på stadion i en velfungerende børnezone. Klubben er i dag helt anderledes imø-dekommende over for familiers behov, end da vi var børn.

Men dengang betød alt det udenom kampene ikke meget for klubbens ve og vel. Nu betyder ejerforhold, sponsorer, strategiske partnerskaber, og hvad ved jeg, vel nærmest mere for klubbens overlevelse end spillet på banen.

Derfor ved vi fans også godt, at det er nu eller aldrig, hvis vores Lyngby Boldklub skal have en fremtid. Det kræver, at stadion moderniseres hurtigst muligt - med de muligheder, det medfører.

Så kære politikere - tak for at I nu sender Lyngby Stadion i udbud, så vi også i fremtiden kan føle sammenholdet og stoltheden af at være fra Lyngby.