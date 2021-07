Debat: God ældrepleje er vigtigere end lav skat

Vi skal prioritere ældreområdet, så svigerfar og hans generation kan få et godt liv på Solgården eller et af vores andre plejecentre i kommunen. Vi skal sørge for, at personalet har overskud og energi til at tage sig godt af hver eneste ældre, der har brug for omsorg og pleje. Og vi skal frem for alt sørge for, at der er personale nok til at skabe de rigtige rammer for de ældre.