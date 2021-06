Send til din ven. X Artiklen: Debat: Glæde på Musikskolen - men også alvorligt bekymring over tidsperspektivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Glæde på Musikskolen - men også alvorligt bekymring over tidsperspektivet

Det Grønne Område - 16. juni 2021 kl. 21:30 Af Birgitte Dolevert Larsen, bestyrelsesformand, Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole Kontakt redaktionen

I Musikskolen bestyrelse er vi både glade og alvorligt bekymrede. Vi er glade, fordi Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 10. juni 2021 at anbefale, at der skal ske en større samling af Musikskolen samt udarbejdes en plan for en koncertsal. Anbefalingen viser stor anerkendelse og prioritering af Musikskolens lokalebehov.

Men desværre er der en stor sort sky i horisonten, som vi i Bestyrelsen ikke kan sidde overhørig. Tidsperspektivet!

Kultur- og Fritidsudvalgets besluttede desværre også at anbefale, at ,,placeringen af den nye musikskolebygning skal afklares i forbindelse med en udviklingsplan for Kongens Lyngby Centrum".

Altså er placeringen af den nye musikskolebygning ikke længere givet på Toftebæksvej 17, men er skudt til hjørne i et byfornyelsesprojekt, som vi frygter, kan trække ud i årevis. Det kan vi desværre ikke vente på. En estimeret bagkant for færdiggørelse af en ny bygning i 2024-2025, som var tidsperspektivet hvis placeringen blev på Toftebæksvej 17, er i forvejen langt ude i fremtiden. Musikskolen har siden 2015 været stærkt udfordret med genhusninger og flytninger grundet svampeangreb og vandskader. Og med nedlukningen af Ny Lyngbygaard i 2019, har Musikskolens lokalesituation været overordentlig vanskelig. Idag er der absolut ingen lokalemæssig fleksibilitet og gennemførelsen af tværgående aktiviter og visse typer undervisning er en umulighed. Med Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling om at lade Musikskolen indgå i et byfornyelsesprojekt, er bagkanten for færdiggørelse af en meget tiltrængt musikskolebygning nu udsat på ubestemt tid, og det bekymrer os voldsomt. Hvilke konsekvenser vil det ikke få for elever, medarbejdere og Musikskolens aktiviteter og fremtid i det hele taget?

På vegne af forældrerepræsentanterne i Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskoles bestyrelse.