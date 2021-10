Send til din ven. X Artiklen: Debat: Gl. Bagsværdvej er en utryg skolevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Gl. Bagsværdvej er en utryg skolevej

Det Grønne Område - 02. oktober 2021 kl. 09:37 Af Dorthe Minna Hansen, kandidat KV21 (S) Kontakt redaktionen

Når vi som kommune gerne vil have flere børn til at cykle til skole, skal vi også sørge for, at skolevejene er sikre. Som forælder skal man være tryg ved at lade sine børn cykle alene til skole. Det er man ikke på Gl. Bagsværdvej.

Engelsborgskolen har med Gl. Bagsværdsvej en af kommunens mest utrygge cykel-skoleveje. I en hektisk blanding af vejbump, tilfældigt parkerede biler på begge sider, travle renovationsvogne og forældre der i morgentimerne skal aflevere børn i deres bil, forsøger man som cyklist at komme sikkert frem. Har man barn i indskolingsalderen, som er ved at lære at cykle til skole, er man ekstra udsat. Den tætte og kaotiske trafik medfører utryghed for både børn og forældre.

Der skal naturligvis være plads til alle. Plads til at hente og bringe i bil, plads til renovationsvognene og til cyklister og gående. Men trafikken bør reguleres langt bedre, så cyklister og bilister holdes mere adskilte. Det ville gøre en stor forskel med en markeret cykelsti i den ene side af vejen op mod skolen, da morgentimerne er de travleste. En kombineret fortov- og cykelsti kunne være en mulighed på dele af strækningen. En cykelsti vil naturligvis indebære, at der kun er parkeringsmulighed i den anden side af vejen, og det vil skabe parkeringsudfordringer i området - et tilbagevendende problem, som der også bør kigges på.

Selve Gl. Bagsværdvej var desværre ikke med i de prioriterede indsatser i Skolevejsprojekt 2017-2020. Det skal vi have lavet om på. Særligt set i lyset af, at flere og flere børnefamilier er flyttet til området. Trafiksikkerheden skal følge med, det skylder vi børn og forældre. Det skal være trygt at færdes til og fra skole, også i Lyngby Vest.