Debat: Giv borgerne garanti på byggesager

I Lyngby-Taarbæk venter borgerne ofte i månedsvis for at få behandlet deres byggesag. Jeg har hørt om småsager med en el-stander til el-biler, der kan tage halve og hele år! Vi skal ikke have støvede byggesager til at ligge og vente, det skal være en ret at få svar til tiden. Denne rettighed kender vi blandt andet fra behandlingsgarantien i sundhedsvæsenet, hvor man ved lang ventetid kan blive behandlet privat eller på et andet hospital.