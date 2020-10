Debat: Girokort og ekstraregning

Alternativet til blot at hæve prisen er at spare på udgifterne, og det helt store potentiale findes i administrationen. Lyngby-Taarbæk administration er dyrere end sammenlignelige kommuners, og det skaber ingen værdi for sygeplejersken, skolelæren eller nogen andre. Jeg beklager genudsendelsen - jeg har i årevis påpeget dette uforløste potentiale - men for alle organisationer er det vigtigt med et konsekvent fokus på value for money. Det er en løbende proces der aldrig slutter, men i Lyngby-Taarbæk er man aldrig for alvor begyndt, og det er i sandhed bekymrende.