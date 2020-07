Debat: Genplant træerne på Lundtoftegårdsvej

Lundtofte Borgerforening finder det glædeligt, at Lyngby Taarbæk kommune nu har vedtaget en justering af vejudvidelses-projektet for Lundtoftegårdsvej, så der ikke længere skal fældes 53 gamle egetræer i DTU's skovbryn, men i stedet 19.

Lokalplan 61 gælder for området, og har som hensigt, jfr. §1, at "Helhedspræget med beplantning mellem DTU og Lundtoftegårdsvej videreføres til Lundtofteparken". Det har lige fra starten i 1986 været præciseret som et krav om et 20 m bredt plantebælte. Siden er der givet dispensation til at indsnævre plantebæltet til 8 m, fordi både Tryg og Hempel har ønsket at anlægge P-pladser.