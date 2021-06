Foto: AdobeStock Foto: encierro - stock.adobe.com

Debat: Genindfør et stop for brug af gift i naturen

Det Grønne Område - 22. juni 2021 kl. 15:00 Af Sigurd Agersnap, fmd., Teknik- og Miljøudvalget (SF) Kontakt redaktionen

Tidligere på året kunne man i Det Grønne Område læse, at Lyngby-Taarbæk Kommune nu vil bruge gift til plantebekæmpelse for første gang siden 1998. Beslutningen blev truffet af et snævert flertal bestående af Konservative og de to løsgængere (Inge Sandager og Henriette Breum).

Nu melder den danske Regering dog at et forbud mod brugen af sprøjtegift er på vej. Det kunne man læse i Berlingske den 16. juni. Regeringen har på baggrund af meldinger om flere giftfund i drikkevandsboringerne varslet, at den arbejder på et forbud mod brug af sprøjtemidler. Ifølge Sigurd Agersnap viser det, hvorfor Lyngby-Taarbæk kommune er på det gale spor:

Jeg mener, at vi tager et stort skridt tilbage ved at åbne op for gift i kommunens naturpleje. Regeringens meldinger viser meget tydeligt, at man de fleste andre steder går den anden vej mod mindre gift. Jeg ved godt, at jeg næppe kan få omgjort beslutningen om at åbne for brugen af gift, men jeg håber, at kommunalbestyrelsen vil se hinanden i øjnene og vedtage, at det har var en engangsforseelse, og at vi genindfører princippet om ikke at bruge gift.

Beslutningen om at åbne for brugen af gift blev taget i december 2020 og mødte stor modstand fra kommunalbestyrelsens øvrige partier. Nu vil SF så foreslå, at man genindfører princippet om ikke at bruge gift i naturen.

Det er et sundt princip, at gift ikke hører til i naturen. At man har åbnet for at bruge gift, bliver meget let en glidebane, for det er lettere at bruge gift, men det er bare markant dårligere for naturen og ikke mindst drikkevandet.

Senest kunne man i Berlingske Tidende (den 11. juni) læse, at over 50 pct. af alle drikkevandsboringer indeholder sprøjtegift. Det er en fordobling på bare fire år, og hos forsyningsselskabet NOVAFOS lige nord for Lyngby-Taarbæk kommune melder man om store problemer med giftstoffer i drikkevandet. Vi har noget af verdens reneste drikkevand, men drikkevandet skal beskyttes. Hvis ikke fremtidige generationer skal ned i supermarkedet og købe vand, er et stop for brug af gift i naturen helt afgørende.