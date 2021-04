Old people in geriatric hospice: Black doctor visiting an aged patient, holding hands of a senior woman. Concept of comfort and compassion

Debat: Gavnlige forbedringer i hjemmeplejen - og er fortrøstningsfuld for områdets fremtid

Jeg vil med dette lille indlæg følge op på mit læserbrev af 17. marts.

Kort efter brevet var sendt til såvel ledere for hjemmeplejen som Visitationen og afd for Sundhed og Omsorg i Kommunen, blev jeg kontaktet, og et afklarings- og læringsmøde blev fastlagt med ledere indenfor hjemmeplejen.

Det var et godt møde, som er mundet ud i forandringer til gavn for min mor, og forhåbentlig også for andre med behov for personlig hjemmepleje i vores kommune.

Jeg er fortrøstningsfuld for fremtiden, idet jeg vælger at tro på, at handleplanen for kvaliteten i hjemmeplejen, udarbejdet af kommunalbestyrelsen og som efterfølgende blev præsenteret i avisen her d. 24. marts, bliver gennemført.