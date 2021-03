Send til din ven. X Artiklen: Debat: Friplejehjem er, hvor livet er værd at leve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Friplejehjem er, hvor livet er værd at leve

Det Grønne Område - 18. marts 2021 kl. 14:00 Af Anette Skafte, KV21-kandidat, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Der er nu endelig kommet gang i processen om et nyt plejehjem i Lyngby-Taarbæk Kommune, og i den forbindelse drøftes både placering og mulig ejermodel.

Der er brug for et nyt plejehjem, for den demografiske udvikling viser at antallet af ældre i kommunen stiger betragtelig de næste 10 år, og vi skulle gerne overholde plejeboliggarantien på de to måneder fremover.

Vi har igennem længere tid været vidne til en "håbløs" ældrepleje, med ældre og gamle medborgere der svigtes, plejepersonale der ikke bliver hørt og et ældreområdet der er på vippen til at bukke under, dette med ulykkelige konsekvenser for de ældre og deres pårørende til følge.

Jeg og Nye Borgerlige ser friplejehjem som en vigtig del af løsningen på, hvordan vi i Lyngby-Taarbæk Kommune kan sikre et tilfredsstillende udbud til vores ældre borgere med det enkelte menneske i centrum.

Friplejehjem skaber plads til initiativer og individuelle løsninger uden om det offentlige regelværk, hvor lederen sammen med bestyrelsen har mulighed for at anvende ressourcerne mere fleksibelt og derved skabe et bedre arbejdsmiljø, og lettere kan omsætte idéer til praktiske tiltag og bedre livskvalitet for beboerne - uden at blive dyrere i drift.

Vigtigst af alt, er at huske vi alle har forskellige ønsker og behov, når det gælder valg af bolig og behov for hjælp og pleje og det skal plejehjemmene i langt højere grad afspejle. Der skal være mulighed for at vælge hvad der passer den enkelte bedst, også når man bliver ældre.

I processen og arbejdet med opførslen af et nyt plejehjem, der vil tage op mod 5-6 år, er det vigtigt at tage flere interessegrupper med på råd såsom Ældresagen, Seniorrådet samt fagfolk, men vigtigst af alt kommunens borgere. Nye Borgerlige går ind for at vi lokalt indfører bindende folkeafstemninger i så vigtige beslutninger, det vil give en følelse af nærdemokrati og være med til at styrke folkestyret.

Et af de første trin i processen er at finde en egnet placering. Ældre skal ikke bo deres sidste tid på en institution, men i en bolig som kan danne rammen om et rart hjem, hvor livet er værd at leve, hvor de der ønsker det nemt kan komme en tur til byen, på biblioteket eller på cafe.

Som et forslag ser jeg det trætte og nedslidte Træning- og Rehabiliteringscenter Møllebo som ikke længere er tidssvarende, som efter en nedrivning vil være et godt sted til opførsel af et nyt friplejehjem, et sted både i smukke omgivelser men også tæt på byen.

Nye Borgerlige kæmper for en værdig alderdom med mere frihed og flere frie valg, hvor du kan indrette dit liv og hverdag som du ønsker- både økonomisk og praktisk.