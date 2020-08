Send til din ven. X Artiklen: Debat: Fra administration til pension Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Fra administration til pension

Det Grønne Område - 31. august 2020 kl. 15:27 Af Thomas Frederiksen, spidskandidat, LA Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Alliances pensionsudspil øger friheden, og samtidig er det billigt og ubureaukratisk i brug. Finansieringskilden er mere effektive kommunale administrationer, og tallene viser tydeligt, at Lyngby-Taarbæk er et godt eksempel på at her er der noget at hente.

LA´s pensionsudspil vil koste ca. 8 mia. kr. Det er væsentligt billigere end de øvrige pensionsforslag på det politiske marked, men finansieres skal det. Det vil LA gøre ved, at sænke det samlede bloktilskud til kommunerne fra 92 mia. til 84 mia., og det er helt oplagt at kommunerne bør finde disse penge i de kommunale administrationer, hvor der er enorm forskel på hvor effektivt de enkelte kommuner administreres.

Social- og Indenrigsministeriet har leveret en analyse der sammenligner de kommunale administrationsudgifter renset for kommunernes forskelligartede rammevilkår. Ser man på de samlede administrationsudgifter bruger Lyngby-Taarbæk i 2019 9.498 kr. pr. indbygger. De mest effektive kommuner bruger ca. 7.500 kr. I runde tal betyder det altså en forskel på 2.000 kr. pr. indbygger. Interesserede læsere kan selv gange med indbyggertallet på 55.790.

Benævnte analyse viser med al ønskelig tydelighed, at Lyngby-Taarbæks administrationsudgifter er højere end hvad man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår. Dette afsløres af "benchmarkingindikatoren" som man gerne vil have er på 100 eller, endnu bedre, under. Lyngby-Taarbæks er på 111. Samlet; Rammevilkårene kan IKKE forklare hvorfor Lyngby-Taarbæks skatteborgere skal finansiere så høje administrationsudgifter.

Jeg har igennem flere år påpeget dette uforløste potentiale i kommunen, og man undres over den manglende motivation hos lokalpolitikkerne til at gøre noget ved problemet. De vil med garanti ikke finde det motiverende at finansiere LA´s pensionsforslag, men det burde sådan set heller ikke være nødvendigt. Det er en simpel borgerlig pligt at holde hus med skatteborgernes penge, og derfor skal vi have en mere effektiv administration i Lyngby-Taarbæk under alle omstændigheder. Sæt i gang.