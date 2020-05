Send til din ven. X Artiklen: Debat: Fortsat kæmpe-regning til Lyngby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Fortsat kæmpe-regning til Lyngby

Det Grønne Område - 14. maj 2020 kl. 15:00 Af Magnus von Dreiager, M-KB (Konservative) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag d. 5. maj kom dommedagen for Lyngby-Taarbæk. Den socialdemokratiske regering valgte sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet at sende en ekstraregning afsted mod borgerne i Lyngby-Taarbæk i form af øget kommunal udligning.

På overfladen kan det se acceptabelt ud med en ekstraregning på 2,7 mio. kr., men regeringen og deres aftalepartier vælger samtidig at undlade at fortælle den fulde historie. Det er nemlig besluttet ikke længere at kompensere flere kommuner ift. udlændinges uddannelser. Det giver os et tab på yderligere 34 mio. kr. om året, hvilket dermed sender den samlede ekstraregning op på 37 mio. kr. i alt.

Socialdemokratiet har hele tiden været ude på at plyndre de konservative kommuner og give til deres egne kommuner, så det kan ikke undre, at de er begejstrede over aftalen. Det ser dog mærkeligt ud, når Venstre har valgt at indgå denne aftale, som sender kæmpe ekstraregninger ud til flere veldrevne kommuner. Det kommer nu enten til at føre til voldsomme serviceforringelser eller skattestigninger. Og efter godt tre år i kommunalpolitik må jeg bare erkende, at der allerede er skåret helt ind til benet de fleste steder, så en skattestigning virker uundgåelig.

Søren P. Rasmussen (V) udtrykker i Det Grønne Område sin store tilfredshed med aftalen. Han mener ligefrem, at vi får en gevinst på 12 mio. kr. årligt, fordi man har besluttet at gøre 14 mio. kr. i likviditetstilskud permanent.

Sandheden er bare, at dem har vi fået hvert år, så det er "gratis" for regeringen og aftalepartierne at gøre permanent. Derudover glemmer han den tabte kompensation på 34 mio. kr. for udlændinges uddannelse. For slet ikke at nævne det faktum, at kommunens samlede regning for udligningen næsten rammer en milliard. For lige nu er fokus kun på ændringerne - ikke den samlede regning, der år efter år skal betales.

Medmindre man gerne vil betale mere i skat uden at få mere for pengene eller vil have ringere velfærd, så bør man være skuffet over den nye aftale som borger i Lyngby-Taarbæk. Den kommer til at få mange negative konsekvenser for vores kommune.