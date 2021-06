Foto: Signe Steffensen

Debat: Forsyningen arbejder på at reducere støjen, når skraldebilerne kommer

Det Grønne Område - 10. juni 2021 kl. 21:30 Af Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning Kontakt redaktionen

Simon Riedel spørger i Det Grønne Område til støjen, restaffald og diselforbruget, når Forsyningen afhenter affald på villavejene. De nye beholdere er større, så derfor afhentes der generelt hver 14. dag. Samlet set næsten det samme antal gange om måneden som før.

Samtidig afhentes der flere forskellige ting, der kan bruges til genbrug, og dermed give en mere effektiv afbrænding af restaffaldet. Forsyningen har netop haft afhentningen i udbud, og det nye firma vandt blandt andet fordi de havde den bedste balance mellem pris, kunde- og miljøløsning. Hver gang der er et nyt udbud, er der en mulighed for bedre løsninger.

Tre af lastbilerne er nu eldrevet og støjer og forurener mindre. Dermed reducerer vi dieselforbruget, og med de stort set lydløse el-skraldebiler sparer vi klimaet for 40 tons CO2 årligt. Ruterne ændrer sig lidt over tid med hensyn til, hvornår på dagen der afhentes, men generelt burde der være tale om en mindre støjende og forurenede afhentning. Prisen for afhentning af affald skal hvile i sig selv. Hvis der er nogle, der ønsker oftere afhentning, kan der individuelt være mulighed herfor til merprisen. Det vil betyde tilsvarende mere transport på villavejene.

Afhentningen af flere typer affald er et lovkrav. Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder på at løfte opgaven så godt som mulig. Tilbagemeldingerne fra kunderne er her vigtige for, at vi kan udvikle nye og bedre løsninger. Du kan finde mere om affaldsorientering på Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig Forsyningens nyhedsbreve og varsler om tømning.

Et andet spørgsmål er om de nye vandmålere. Udskiftningen af de gamle vandmålere til nye, fjernaflæste vandmålere, er et led i lovkravet om udskiftning af vandmålere. Forbruget bliver med de nye målere aflæst, når lastbilerne kører forbi for at afhente affald hver uge. Det betyder at Forsyningens teknikere fremover ikke i samme omfang skal ind i husene. Husstandene på villavejen kan følge med i deres løbende forbrug over internettet, og kan hurtigere opdage utætheder eller vandtab i husstanden. Samtidig bliver årsaflæsningen lettere. De ugentlige opdateringer hjælper også Forsyningen med at lokalisere lokale brud på ledningerne. Det betyder mindre vandtab, hvilket i sidste ende kommer forbrugerne til gavn, da den samlede økonomi skal hvile i sig selv med de brugerbetalte afgifter.