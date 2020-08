Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forklaring om de private fællesveje er ren volapyk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forklaring om de private fællesveje er ren volapyk

Det Grønne Område - 18. august 2020 kl. 15:00 Af Poul Sebbelov, Blomstervænget 10, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I DGO den 29. juli kan man læse en forklaring fra afdelingsleder Thomas Hansen fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed angående begrebet "private fællesveje".

Med forbehold for, at Thomas Hansen er korrekt citeret: Forklaringen er delvis volapyk. "Hvorfor", hedder det, "er det almenvellets opgave at vedligeholde en vej, der ikke betjener offentlige formål, eller hvis funktion er at sørge for at lede trafikken rundt i kommunen." Hvad i alverden betyder det?

Kommunen skylder fortsat at forklare: Hvis det ikke er "almenvellets" ansvar at vedligeholde de private veje, hvorfor skal vi, der bor på disse veje, så alligevel betale fuld ejendomsskat? Hvis vi selv skal holde vejen i stand, hvorfor er vi så ikke (delvis) fritaget for ejendomsskatter? Det virker unægtelig, som om Kommunen vil blæse og have mel i munden samtidigt: Pengene (skatten) vil man gerne have, men dét, skatten skulle bruges til, det pålægger man borgerne at betale som ekstra-skat.

Kommunens talsmand citeres videre for, at de private fællesveje har "en lav trafikmængde". Det er en sandhed med modifikationer. Vejen, hvor jeg bor, Blomstervænget, benyttes for eksempel ganske ofte til gennemkørsel mellem Nybrovej og Chr. X's Allé. Man kunne have lyst at spørge Kommunen: Hvis vejen virkelig er "privat", og hvis vi, der bor her, selv skal betale for dens vedligehold, har vi så lov til at lukke den af i den ene ende (i vores tilfælde mod Nybrovej), så man sikrede, at den ikke blev benyttet til gennemkørsel, altså til "offentlige formål" eller til "at lede trafikken rundt i kommunen"?

Hele begrebet "private fællesveje" forekommer at være en slet skjult kommunal spareøvelse, der pålægger mere eller mindre tilfældigt udvalgte borgere at betale en ekstra kommuneskat.