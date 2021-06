Debat: Forkert med vandmåler-udskiftning midt under pandemien

Jeg finder det forkert at Lyngby-Taarbæk Kommune nu absolut vil udskifte vandmålere her under pandemien. Et sprængt vandrør skal hurtigt udskiftes, men udskiftning af ellers velfungerende vandmålere, det kan vel vente.

I min barndom hjemme på gården havde vi skrukhøns til at udruge ællinger. De små ællinger tog ikke selv ansvar, det gjorde hønemor, så når hendes små fladnæbede "kyllinger" ville ud at svømme i vandet så sagde hønemor nej. Under pandemien så sagde hønemor først til os fladnæbede kyllinger at det kunne endda være skadeligt at gå med mundbind, for så ½ år senere rask væk at udstede høje bøder til enhver uden mundbind. Hvad siger vores skolebørn til den form for logik? Er Danmark det kloge land i verden?