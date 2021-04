Debat: Folkeafstemning om stadionbyggeriet

Lad beslutningen om boligbyggeri ved stadion "for" eller "imod" forankres hos borgerne.

Jeg ser gerne et moderne stadion - men det bør ikke ske på bekostning af mere boligbyggeri. Det kan Nye Borgerlige ikke lægge stemmer til. LTK har ikke brug for yderligere byfortættelse. Det vil potentielt medføre store udgifter samt yderligere pres på vores veje og intuitioner m.m.

I øvrigt kan jeg heller ikke få øje på, hvordan boligbyggeriet kan udgøre en langvarig løsning for klubbens økonomi. Det vil udgøre en saltvandsindsprøjtning, men hvad sker der, når boligerne er solgt, og klubben måske igen står med et økonomisk underskud?. Er det så kommunen der igen skal overtage stadion?

Vi bør ikke sælge yderligere ud af arvesølvet, og det er ikke en kommunal kerneopgave at drive superligastadion. Det er det egentlige dilemma set med mine øjne.

Der må findes en holdbar og langsigtet løsning, som borgerne i kommunen først og fremmest er tilfredse med. I Nye Borgerlige foreslår vi derfor, at vi til en start sikrer, at beslutningen om boligbyggeri ved stadion "for" eller "imod" forankres hos borgerne ved en bindende folkeafstemning.