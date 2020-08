Send til din ven. X Artiklen: Debat: Flyt stadion til Dyrehavegård eller til Traceet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Flyt stadion til Dyrehavegård eller til Traceet

Det Grønne Område - 26. august 2020 kl. 15:00 Af Lars Bisgaard, Lyngby Hovedgade 106, Kgs. Lyngby, kandidat,Den Grønne Borgerliste, "Vores kommune - LTK" Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Giv Lyngby Boldklub en reel chance for at tjene penge.

Lyngby Boldklub har et stort ønske om at tjene penge på andre aktiviteter end fodbold. Det drejer sig om boligbyggeri og udlejning af erhvervslejemål, samt koncerter & events. Tilsvarende vil kommunen gerne af med forpligtigelsen til at skulle vedligeholde og opdatere stadion til Superliga niveau. Nogle vil sige, at et salg af stadion til boldklubben, er to fluer med et smæk.

Men hvorfor ikke lade boldklubben få en real chance for at tjene penge? Så vi ikke står med en ny konkurs, næste gang tidernes gunst vender. Ved at lade Lyngby Boldklub bygge sit nye stadion i området omkring E47, enten på Traceet siden eller Dyrhavegård siden, så bliver indtægterne markant højre og mulighederne flere.

Fordel ved at etablere stadion ved E47:

- Prisen for køb af stadionnavnet og andre reklamer, vil flerdobles, da der er ca. 100.000 pendlere der dagligt vil se reklamen, mod 4000 tilskuere ca. 16-18 gange om året, ved nuværende lokation.

- Gæstende tilskuere vil kunne køre direkte til stadion, uden at skulle liste igennem beboelsesområde, og tilsvarende vil Letbanen til den tid, gå næsten lige til stadiondøren.

- VIP-gæster kan få deres egen P-område og der vil være mulighed for et tilhørende p-hus til de resterende tilskuere.

- Der vil kunne afholdes koncerter og events, uden at genere naboer med støj og trafikale problemer.

- Selve stadionet vil virke som en meget tiltrængt støjdæmper for støj fra motorvejen, for de bagvedliggende bebyggelser langs med E47.

Boliger: Ønsker klubben stadig at blive boligspekulant, kan man lade dem købe et stykke af det nedlagte område på Lyngby Parkkirkegård, på Gyrithe Lemches vej. Salgsprisen kan jo meget passende bruges til en meget tiltrængt renovering af den resterende kirkegård, som er tæt på, at se opgivet ud af kommunen.

Fordel: - De ca. 300 ungdomsboliger, som boldklubben ønsker at bygge, vil stadig være inden for gåafstand af Idrætsbyen og KNORD, m.fl.

- Der ville kunne anlægges tilpas mange P-pladser (gerne 1 per bolig), så man undgår det parkeringskaos, som er på tegnebrættet, hvis der bygges ved Idrætsbyen.

- Tilsvarende skal der ikke rives huse ned, for at udvide indkørslen til Idrætsbyen.

Ved at flytte stadion til Traceet/Dyrhavegård, vil der frigives en boldbane, som superligaspillerne pt. har beslaglagt.

Den kan så bruges af brede fodbolden, da de mangler baner og har lange ventelister. Dette da superligaspillerne, ville kunne træne på banen på det "gamle" stadion. Det "gamle" stadion kan dermed også stå til rådighed for andre klubber i kommunen, hvis behovet skulle opstå. Altså Ingen grund til at fjerne det "gamle" stadion på nuværende tidspunkt.

Boldklubben har selv forslået at bygge i Traceet/Dyrehavegård område, og jeg er med på, at en lokalplan eller 2 skal tilrettes, men det er vist sket før i historien. Tilsvarende er dette forslag uden ekstra omkostninger for kommunen og frem for alt, for beboerne omkring Idrætsbyen, så jeg kan kun kalde det en WIN-WIN situation for alle.